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الحوثيون ينصّبون أجهزة تنصت على أكثر من ثلاثة آلاف شخص أغلبهم من قيادات الشرعية

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يزيد بن سلمان - شبوة - نصّبت المليشيا الحوثية أجهزة تنصت في شركات الإتصالات التابعة لهم للتجسس على أكثر من ثلاثة آلاف شخص أغلبهم من القيادات المعارضة لهم بالإضافة إلى مواليين لهم ينشبهم بعض الشكوك .

وقالت مصادر مطلعة في شركة يمن موبايل لـ"المشهد اليمني" اليوم الخميس أن القيادات الحوثية الجديدة في الشركة قامت بإضافة أكثر من ثلاثة آلاف شخص أغلبهم من القيادات المعارضة لهم ومواليين ينشبهم بعض الشكوك وادراجهم ضمن قوائم المكالمات المسجلة .

وأضافت المصادر أن المخابرات الحوثية جلبت هذه الأسماء للتنصت عليهم أغلبهم قيادات في الحكومة الشرعية لكشف الخطط وتتبع حركات هذه القيادات .

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وأكدت المصادر أن الحوثيين أضافوا أنظمة جديدة وتم تشغيلها من قبل مهندسين يمنيين يرأسهم موظف لبناني الجنسية من التابعين لحزب الله الجناح الشيعي اللبناني التابع لإيران .

وأكدت المصادر أنه يتم تفريغ هذه المكالمات بشكل يومي من قبل موظفين بعد خروج الموظفين الرسمين وقت الدوام الرسمي من خلال العمل في ساعات ليلية .

ووضحت المصادر أن هذه الشبكة تقوم برفع كل الإتصالات الهامة إلى مكاتب تابعة للمليشيا في الأمن القومي والمخابرات العسكرية والاستخبارات العسكرية ومكتب زعيم المليشيا عبد الملك الحوثي ورئيس المجلس السياسي الأعلى للانقلابيين مهدي المشاط .

هذا ويتطلب من الحكومة الشرعية توفير شبكات اتصالات خاصة بقيادات الشرعية حتى لا يتم تحديد تحركاتهم كشف خططهم من الحوثيين .

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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