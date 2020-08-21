شكرا لبحثكم عن خبر بوزن 1000 كجم .... شاهد بالفيديو العثور على عبوة ناسفة من مخلفات الحوثي في الجوف والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - عثر أحد المواطنون على عبوة متفجرة من مخلفات ميليشيات الحوثي، جرفتها السيول في وادي القعيف بمديرية خب الشعف بمحافظة الجوف.
وأظهر مقطع فيديو رصده "المشهد اليمني" عبوة متفجرة تزن قرابة 100 كجم عثر عليها مواطنون في وادي القعيف بمديرية خب في محافظة الجوف بعد جرف السيول لها.
وأكدت المصادر أن العبوة كانت مكتملة بالصاعق وكامل المعدات ويحتمل انفجارها في أي لحظة ملحقة خسائر كبيرة في الأنفس.
وتواصل المواطنون مع العمليات الهندسية التابعة للجيش حتى يتم فحص العبوة والتعامل معها.
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