شكرا لبحثكم عن خبر تحذير عاجل من انهيار صخري على مدينة الطويلة في محافظة المحويت والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - أطلقت مصلحة الدفاع المدني بوزارة الداخلية التابعة لميليشيا الحوثي نداءً تحذيريا للسكان الذين تقع منازلهم تحت الكتل الصخرية المطلة على مدينة الطويلة بمحافظة المحويت والتي توشك على السقوط

وأكد الدفاع المدني أن الصخور المطلة على مدينة الطويلة تشكل تهديدا خطيرا على الأرواح البشرية والممتلكات العامة والخاصة

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وشدد على أن الصخور الكبيرة تستدعي سرعة التدخل السريع والاستجابة من قبل المعنيين بالمحافظة والوزارات والهيئات والمنظمات لاتخاذ الاجراءات الوقائية الخاصة والعاجلة

وحذر من سقوط الصخور المطلة على الطويلة، مشددا على الجهات المعنية سرعة (إخلاء وإيواء وإغاثة) المتضررين حتى يتم وضع الحلول العملية المناسبة لتلافي وقوع أي انهيار صخري محتمل.

كما أكد حرص وزارة الداخلية على أرواح وممتلكات المواطنين، ولكي لا تتكرر الصورة المأساوية لكارثة الانهيار الصخري بمدينة الظفير في العام ٢٠٠٦م.