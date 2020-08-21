شكرا لبحثكم عن خبر البنك المركزي يحدد موعد تسليم مرتبات قطاع التربية والتعليم والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أكدت مصادر مطلعة أن البنك المركزي اليمني أقر موعد صرف مرتبات منتسبي وزارة التربية والتعليم لشهري اغسطس. وأوضحت المصادر انتهاء الاجراءات الروتينية المعتادة في البنك المركزي عدن لصرف المرتبات لمنتسبي وزارة التربية والتعليم بالمحافظات المحررة. وأشارت إلى أنه وحسب المعلومات الأولية سيتم صرف راتبي شهري أغسطس 2020م الاسبوع القادم والخاص بالدفعات الثلاث الأولى.

واضافت المصادر بأن بقية الدفعات اللاحقة وبقية الحقوق الأخرى سيتم تحديد موعد الصرف خلال الأيام المقبلة.

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