شكرا لبحثكم عن خبر وعدوهم بمناصب كبيرة .. الحوثيون يستجدون قيادات مؤتمرية التحشيد لصالح المليشيا إلى مأرب والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - استجدت المليشيا الحوثية عدد من القيادات ورجال المشايخ المؤتمريين - جناح صالح - والمتواجدين في مناطق سيطرتهم التحشيد لصالح المليشيا وتعدهم بمناصب كبيرة في الدولة .

وقال عدد من القيادات المؤتمرية للمشهد اليمني اليوم أن الحوثيين التقوا بقيادات مؤتمرية أغلبهم في المجالس المحلية ورجال مشايخ للتحشيد لصالح المليشيا إلى جبهة مأرب لإعادة الثروات على حد وصفهم وتعدهم بمناصب كبيرة في الدولة .

وأضافت المصادر أن غالبية القيادات المؤتمرية رفضوا رفضا مطلقا ذلك معلنين اعتزالهم عن العمل السياسي والتفرغ لأعمالهم وأسرهم بطريقة مهذبة للتهرب من هذه المهمة .

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وأكدت المصادر أن هذه القيادات المؤتمرية وغيرهم من الشخصيات الإجتماعية يدركون معنى التحشيد للجبهات والذي يتسبب في مقتل العديد من الأطفال لصالح المليشيا وضد الأهداف الوطنية منها الثورة والمساواة والنظام والقانون وغيرها من أهداف النظام الجمهوري الذي حققته اليمن مطلع ستينات القرن الماضي .

وأفادت هذه القيادات عدم مقدرتها تحمل دماء اليمنيين مقابل المشروع الحوثي طالبة من الحوثيين تحريك المشرفين التابعين لها لكن المليشيا وصفت المشرفين بأنهم ذات نفوذ ضعيف ولايستجاب لكلمتهم .

هذا وزارت المليشيا الحوثية قيادات مؤتمرية خلال اليومين الماضين ويومنا هذا في عدد من مديريات محافظة صنعاء طالبة من المشرفين التنسيق لمقابلة بقية القيادات والتي لم تقابلها المليشيا خلال يوم غدا ويوم الجمعة القادة وخاصة بعد تهرب بعض القيادات المؤتمرية من مقابلة القيادات الحوثية .