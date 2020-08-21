شكرا لبحثكم عن خبر بعد تراجع شعبيتهم.. الحوثيون يدفنون قتلاهم بشكل انفرادي بعد امتناع أبناء القبائل ومقاطعتهم لهم (صور) والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - كشفت مصادر محلية عن قيام المليشيا الحوثية بدفن قتلاهم بشكل انفرادي بعد امتناع أبناء القبائل من حضور جنائز المليشيا الحوثية ومقاطعتهم للمليشيا.

وقالت المصادر للمشهد اليمني أن الحوثيين أصبحوا جماعة إرهابية غير مرغوب فيها وهو ما تسبب في تراجع شعبيتهم داخل المناطق التي تسيطر عليها المليشيا وتمخض عن امتناع أبناء القبائل من حضور جنائز المليشيا الحوثية ومجالس العزاء بعد مقاطعتهم للمليشيا.

وأضافت المصادر أن المقاطعة وضعت المليشيا في إحراج كبير بعد دفن قتلاهم بشكل انفرادي وعدم مقدرة المليشيا في دفع عناصرها للحضور بسبب إنشغال عناصرهم في جبهات القتال والذين باتوا غير قادرين على تغطيتها بسبب تزايد إعداد القتلى في صفوف المليشيا والامتناع عن التجنيد في صفوفها بعد إدراكهم للنتيجة الحتمية لذلك وهو الموت .

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وأكدت المصادر أنه خلال تشييع قتلى المليشيا لم يبقى عدى اقاربهم وأغلبهم غير راضين عن قتلاهم لكنهم حضروا لمجاملة أهاليهم الغير ومواليين للحوثي وهو ماجعل المليشيا تلجأ إلى الإتصال بعناصر تابعة لها لدفن قتلاهم .

وأصبحت جماعة الحوثي منبوذة داخل المجتمع وهو ما تسبب في مقاطعة مناسباتهم والامتناع عن الزواج منهم أو تزويجهم وهو ما دفع المليشيا إلى محاولة فرض تزوج بنات القبائل من مقاتلين حوثيين في محافظة عمران لكن فشل التجربة الحوثية منعهم من محاولة تعميم التجربة الفاشلة بعد رفض القبائل التدخل في حياتهم الخاصة .