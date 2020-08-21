شكرا لبحثكم عن خبر تركوا ابناء القبائل في الصحراء .. الحوثيون يعيدون جثث القيادات والعناصر السلالية المقربة فقط (أسماء) والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - اعادت المليشيا الحوثية جثث العشرات من القيادات والعناصر السلالية المقربة من المليشيا فقط وتركوا المئات من القتلى الذين ينتمون إلى طبقة أبناء القبائل في الصحاري والجبال بإقليم سبأ .

وقالت مصادر طبية لـ"المشهد اليمني " اليوم أن الحوثيين أعادوا جثث القيادات الحوثية والذين ينتمون إلى الطبقة السلالية دون الاكتراث بإعادة أبناء القبائل والذين يعيدون فقط كشوفات بأسمائهم وصورهم .

وأضافت المصادر أن الحوثيين يتركون أبناء القبائل خوفا من إنهيار الجبهة الداخلية بسبب تزايد إعداد القتلى وللتنصل عن القيام بواجبها تجاه أسر القتلى الحوثيين لدوافع اقتصادية .

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وأكدت المصادر أن من بين القتلى السلاليين إبراهيم شرف الدين الحوري (عمران) وعلي عبد الله الحمزي (صنعاء) واحمد حمود الشريف (صنعاء)وعبد المنعم الخميني (ذمار ) وعبد الرحمن الجرموزي(ذمار) وحسام الرميشي (إب ) وامين عبد الله علوان (إب ) والقيادي علي غالب حيدر (البيضاء) والعميد عبد الله حسين الغرباني (عمران) والملازم سلطان ساري (عمران ) والنقيب طاهر الأبيض والذي يعد من نسل الإمام القاسم أحد الأئمة التابعين للسلالة والذي حكم أجزاء من اليمن بالحديد والنار .

ووضحت المصادر أن من بين القتلى أيضا عبد الملك عبد الله محرم (صنعاء) ومحمد أحمد مرعي (صنعاء) وعبد الولي حفظ الله السدمي(ذمار) وقيادين من أبناء صعدة مسقط رأس زعيم المليشيا وهم : حسين عبد الله غرم ووعلي علي عيضة من أبناء سحار وباعلوي والنزيلي وغيرهم .

ودفعت المليشيا بالسلالين للتحرك للجبهات بعد تراجع أبناء القبائل وهو ما بث الرعب في قلوب المليشيا والتي باتت تتوقع ترك القبائل لهم في منتصف الطريق بعد إدراكهم أنه ليس لهم في الحرب لا ناقة ولا جمل بعد إقصاء المليشيا الحوثية لهم في المناصب .