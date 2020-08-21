شكرا لبحثكم عن خبر الجبواني يكشف سبب زيارته للسعودية ويوجه رسالة شكر لحكامها والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تقدم وزير النقل المستقيل صالح الجبواني بالشكر لقيادة المملكة العربية السعودية بعد زيارته اليها واوضح الجبواني في تغريدة له على تويتر سبب زيارته الى المملكة وقال : ‏يسألني البعض لماذا أتيت الرياض وماذا لديك. واضاف قائلا : الغريب أن لا نأتي الرياض وننقطع عنها ليجد حملة المشاريع الصغيرة الفرصة لتسويق مشاريعهم. واختتم بالقول : أشكر قيادة المملكة على الروح الأخوية التي قوبلنا بها والإهتمام بما طرحنا وسنطرح لتنفيذ إتفاق الرياض لنتمكن لاحقاً من هزيمة المشروع الإيراني.

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