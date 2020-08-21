شكرا لبحثكم عن خبر الشرعية تصدر 4 قرارات جديدة بتعيين مسؤولين في عدد من المحافظات (تفاصيل) والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أعلنت الحكومة اليمنية الشرعية، الأربعاء، إصدار قرارات جديدة، تقضي بتعيين مسؤولين في مناصب جديدة، في المناطق المحررة.

وبحسب وكالة الأنباء "سبأ" الحكومية، ققد أقر مجلس القضاء الأعلى في إجتماعه الدوري الذي عقد الاربعاء، بالعاصمة المؤقتة عدن برئاسة رئيس المجلس القاضي الدكتور علي ناصر سالم، تعيين عدد من القضاة في المحاكم والنيابات في عدد من المحافظات على النحو التالي:

- القاضي سالم سعد أحمد المقدم رئيساً لمحكمة إستئناف المهرة.

- القاضي العزي علي أحمد بعكر رئيساً لمحكمة إستئناف الحديدة.

- القاضي أحمد عبده دهني رئيساً لنيابة إستئناف محافظة الحديدة.

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- القاضي فؤاد أحمد علي محمد حسن رئيساً لمحكمة الأموال العامة الإبتدائية بمحافظة تعز.

وناقش المجلس خلال الاجتماع عدد من القضابا المدرجة في جدول أعماله منها إعداد موازنة السلطة القضائية لعام 2021م ومتطلباتها المالية، وشكّل لجنة لإعداد الموازنة على أن تقدم للمجلس في إجتماعه القادم.

وأكد المجلس، أن الفترة القادمة ستشهد إيلاء إهتمام خاص بمنتسبي السلطة القضائية وصرف مستحقاتهم وتحسين حياتهم المعيشية وتأهيلهم بما يواكب تطوير عملهم القضائي والقانوني.

وأشاد مجلس القضاء، بالدور الذي لعبه القضاة وأعضاء النيابة العامة وكافة منتسبي السلطة القضائية وبذلهم جهود إستثنائية في تسيير وحل القضايا المنظورة للمتقاضيين أمام المحاكم والنيابات.

كما أشاد المجلس، بالإنضباط الذي تحلى به القضاة وأعضاء النيابة العامة في المحاكم والنيابات بعد الإجازة القضائية وعيد الأضحى المبارك وتواجدهم المنضبط في مقر أعمالهم لخدمة المواطنين.

وأتخذ المجلس، عددا من القرارات والتوصيات تجاه القضايا التي تم مناقشتها والمدرجة في جدول أعماله.