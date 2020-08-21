شكرا لبحثكم عن خبر استشهد وهو يقاتل ضد المليشيات الحوثية.. الجيش الوطني يعلن تشييع قائد عسكري بارز في مأرب والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أعلن الجيش الوطني، الاربعاء بمحافظة مأرب، تشييع جثمان قائد اللواء ١٢٢مشاه الشهيد العميد محمد علي الركن، الذي استشهد وهو يؤدي واجبه الوطني دفاعاً عن الجمهورية والمكتسبات الوطنية في محافظة الجوف.

وبحسب صحيفة الجيش الوطني، فقد تقدم موكب التشييع القائم بأعمال قائد المنطقة العسكرية السادسة اللواء الركن أمين الوائلي وعدد من القيادات العسكرية والمدنية وجموع غفيرة من المواطنين.

وأثناء التشييع، قال اللواء الركن الوائلي "إن مناقب الشهيد كبيرة فهو من أوائل الضباط الذين التحقوا بالجيش الوطني وكانت له أدوار بطولية في مختلف ميادين المعركة وانا اعرفه منذ ثمانية وعشرين عاما فقد واجه فكر المليشيا الخبيث ثم واجه تمردهم على الدولة ومؤسساتها.

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وأضاف:عرفنا الشهيد بسلوك وأخلاقه وأدبه فهو قدوة لنا وللآخرين .. ومهما تحدثنا عنه فلن نستطيع أن نوفيه أو نعطيه حقه.

وأكد الوائلي أن النصر قريب أن ورجال القوات المسلحة وبمساندة رجال القبائل أعينهم صوب تحرير صنعاء وإنهاء الانقلاب.. وهم عازمون على ذلك.. مضيفا ان الشهادة في سبيل الوطن فخر وشرف ولن تزيدنا وجنودنا إلا تماسكا وصلابة ومواصلة السير على درب الشهداء في خوض معركة استعادة الدولة وانهاء الانقلاب الكهنوت.

من جهته قال العميد الركن عبدالله الضاوي قائد اللواء١٢٧ "الشهيد العميد محمد الركن قائد فذ وكان ركن من أركان المنطقة العسكرية السادسة وكان كالأخ يعلمنا الحلم والصبر ويعلمنا المثابرة والثبات".. مؤكدا أن باستشهاده فقدت القوات المسلحة قائدا هماما جسورا كان دائما ملازما لأفراده وضباطه في كل الجبهات والميادين البطولة والفداء.

ولفت إلى أن الشهيد لحق بأبنائه الشهداء الذين سبقوه واستشهدوا دفاعا عن الجمهورية وسيكونون شرارة النصر المبين ولن يزيدنا إلا حماسا واصرارا على ما كان عليه من العزيمة والإصرار.