شكرا لبحثكم عن خبر جمعية الصرافين تتخذ إجراءات هامة لايقاف تدهور الريال والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - دعت جمعية الصرافين اليمنيين في العاصمة المؤقتة عدن، إلى وقف عمليات بيع العملة الأجنبية لكافة الشركات والمؤسسات النفطية وإحالة كافة العمليات ذات العلاقة إلى البنك المركزي.

وجددت في بيان صادر عن هيئتها الأربعاء، الاستمرار تعليق العمل مع كافة القائمة المتعلقة بالشركات والمؤسسات المنتهجة سلوك المضاربة بالعملة.



وأقرت الجمعية منع كافة عمليات البيع والشراء والسمسرة عبر وسائل التواصل والتي ثبت القيام بها باستمرار وبدون أرصدة حقيقية بما لاينسجم مع طبيعة العمل المصرفي.

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وشددت على عدم المخالفة والحرص الشديد على عدم القيام بأي عمليات للبيع والشراء ولو بالوكالة أو الوسطاء أو بالباطن أو التقديم في قائمة الرصيد المدين والتحويل لكافة الشركات والمؤسسات التي تم توقيفها من قبل الهيئة الإدارية لجمعية صرافي عدن.

وحملت جمعية الصرافين اليمنيين بعدن الشركات والمؤسسات كافة المسؤولية في حال عدم الالتزام وإضافة المخالف إلى قائمة من تم توقيفهم وإحالته إلى جهات الاختصاص بحسب البيان.

ويواصل الريال اليمني انهياره الكبير أمام العملات الأجنبية في أسواق الصرافة بعدن والمحافظات الواقعة تحت سيطرة الحكومة الشرعية حيث وصل سعر الدولار الواحد إلى 785 ريالاً والريال السعودي إلى 207 ريالاً.