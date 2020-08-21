شكرا لقرائتكم خبر عن هذا ما يحدث لقلبك عند تناول الجرجير..! والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements جير نبات من الفصيلة الصليبية، لذا فإن أي نظام غذائي غني بالخضروات الصليبية يمكن أن يفيد صحة القلب، حيث ربطت مراجعة للدراسات التي أجريت على أكثر من 500000 فرد استهلاك الجرجير بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب بنسبة 16٪. يحتوي الجرجير على مضادات الأكسدة بيتا كاروتين وزياكسانثين ولوتين. ترتبط المستويات المنخفضة من هذه الكاروتينات بأمراض القلب وارتفاع ضغط الدم. تعمل مضادات الأكسدة على تحسين صحة القلب، وقد أظهرت الدراسات أن المستويات العالية من الكاروتينات لا تحمي فقط من أمراض القلب ولكنها تقلل أيضًا من خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتة الدماغية. استعرض موقع healthline، أهم فوائد الجرجير وهي أنه يحتوي أيضًا على النترات الغذائية التي تعزز صحة الأوعية الدموية عن طريق تقليل الالتهاب وتقليل صلابة وسمك الأوعية الدموية، كما ثبت أن النترات الغذائية تخفض ضغط الدم عن طريق زيادة أكسيد النيتريك في الدم. بالإضافة إلى، قد يساهم الجرجير في خفض نسبة الكوليسترول، مما يحسن صحة القلب، في دراسة استمرت 10 أيام على الفئران المصابة بارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم، أدى العلاج بمستخلص الجرجير إلى خفض الكوليسترول الكلي بنسبة 34٪ والكوليسترول الضار LDL بنسبة 53٪ .

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