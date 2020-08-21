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عدن - ياسمين التهامي - بعد التطبيع الإماراتي.. 30 إسرائيليا تناوبوا على "اغتصاب" فتاة "قاصر"

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جديد اب برس

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ب 30 إسرائيليا، على اغتصاب فتاة قاصر، في أحد فنادق مدينة إيلات، في جنوب البلاد، بحسب تفاصيل نشرت للمرة الأولى، اليوم الخميس. وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، إن نحو 30 شابا ورجلا تناوبوا على اغتصاب الفتاة، البالغة من العمر 16 عاما، في غرفة بفندق في مدينة إيلات الأسبوع الماضي. وأضافت أن الشرطة الإسرائيلية اعتقلت اثنين من المشاركين في جريمة الاغتصاب. وأشارت إلى أن الفتاة الإسرائيلية، تقدمت بشكوى يوم الجمعة إلى الشرطة، عن تعرضها للاغتصاب الجماعي الذي حدث يوم الأربعاء من الأسبوع الماضي. وأشارت الصحيفة إلى أن التحقيقات الأولية أفادت بأن الفتاة سافرت في رحلة مع صديقة لها إلى إيلات، حيث التقيتا مع أصدقاء آخرين. وقالت: "بدأوا بشرب الكحول، وفي لحظة ما، ذهبت الفتاة إلى إحدى الغرف لاستخدام المرحاض، وفي نفس تلك الغرفة تم اغتصابها من عشرات الرجال الذين تناوبوا على الاعتداء عليها". وأشارت إلى أن أحد المعتقلين عمره 27 عاما، كان قد تبادل الرسائل مع الفتاة. وقالت الصحيفة: "في إحدى الرسائل، قال هذا الشخص إن لديه شريط فيديو لعملية الاغتصاب". ولفتت الصحيفة إلى أن العدد الكبير من المشتبه بهم، دفع الشرطة إلى تشكيل "طاقم تحقيق خاص بهذه القضية". المصدر: عربي21