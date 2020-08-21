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عدن - ياسمين التهامي - ثلاثة ذئاب بشرية في مصر يغتصبون فتاة يمنية بالقاهرة (صورة وتفاصيل)

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements الشرطة المصرية القبض على متهمين باغتصاب طفلة يمنية قاصرة في مصر بعد اختطافها لأكثر من يوم في منطقة الدقي بجمهورية مصر العربية . وقالت مصادر طلابية أمس الخميس أن الشرطة عثرت على الطفلة اليمنية ذات الثلاثة عشر سنة وهي في حالة صحية سيئة . وأضافت المصادر أن الطفلة تعرضت للاغتصاب من قبل ثلاثة مصريين وقد تم فحص البنت لدى الطب الشرعي ثم إحالتها لطبيب نفسي بعد تعرضها لصدمة شديدة . وأكدت المصادر أن والدة الفتاة المغتصبة مازالت معتصمة في مقر السفارة اليمنية بالدقي للمطالبة بالقبض والقصاص من المجرمين والذين تم القبض على اثنين منهم وما زالت الشرطة المصرية تبحث عن الثالث . هذا واختفت الفتاة اليمنية خ . س ذات الثلاثة عشر سنة منذ يوم أمس بعد خروجها إلى الصيدلية لشراء علاج لوالدتها المصابة بالسرطان في حي الدقي بالقاهرة لكنها لم تعد إلى منزلها إلا اليوم وهي في حالة صحية سيئة . وتقدمت أسرة الفتاة اليتيمة بإبلاغ قسم شرطة الدقي عن حادث اختفاء ابنتهم للبحث عنها وإعادتها الى أسرتها لكن الشرطة عثرت عليها بعد تعرضها للاغتصاب . وطالب أبناء الجالية اليمنية في جمهورية مصر العربية السفارة اليمنية بالقاهرة بسرعة التحرك لدى الجهات المصرية بسرعة البحث عن بقية المتهمين وتنصيب محامين لإعادة الإعتبار للفتاة وأسرتها المكلومة وتحريك الموضوع بجدية .

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