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عدن - ياسمين التهامي - فيديو” مقزز.. “لم يصبر على شهوته” فلجأ لهذا الأمر الشاذ وأصبحت فضيحته “بجلاجل” بسبب أطفال الحي!

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بمقطع فيديو قادم من مدينة أنطاليا التركية، يوثق ما أقدم عليه رجل تركي مسن يبلغ من العمر 71 عاماً، باغتصاب كلب، بعد استدراجه لمنزله. وفي التفاصيل بحسب وسائل إعلام تركية، فإن الحادثة وقعت مساء أمس الأحد في حي فقير في شارع 1802 في منطقة “أيانوغلو” التي تتبع منطقة “كييز”. كويتي جُنّ جنونه مما تفعله طليقته مع الشبان عبر 'واتساب' فقرر الإنتقام منها بطريقةٍ فظيعة! | وطن كويتي جُنّ جنونه مما تفعله طليقته مع الشبان عبر 'واتساب' فقرر الإنتقام منها بطريقةٍ فظيعة! | وطن watanserb.com واشتبه أطفال الحي في المدعو “ه.ي” والذي كان يأخذ باستمرار “كلبة” مع اثنين من جرائها إلى منزله، وبدأ الأطفال في متابعة الرجل المسن. وفي المرة الأخيرة حين قام الرجل بأخذ الكلبة إلى منزله، تسلّق الأطفال الجدار الخاص بالمنزل، وراقبوه، وشاهدوا أن الرجل يقوم باغتصابها، فما كان منهم إلا أن بادروا بتوثيق الحدث عبر مقطع فيديو مصوّر على هواتفهم، وقاموا بإبلاغ الشرطة.

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