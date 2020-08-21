شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل .. أول دولة خليجية تعلن إلغاء حظر التجوال في جميع أنحاء البلاد ابتداء من هذا التوقيت ؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلن مجلس الوزراء الكويتي، مساء اليوم الخميس، إلغاء حظر التجوال، المفروض في جميع أنحاء البلاد، على أن يبدأ تنفيذ القرار من الساعة الثالثة، صباح يوم الأحد ،الموافق 30 أغسطس (آب).

وأفادت صحيفة الرأي الكويتية، أن قرار مجلس الوزراء يأتي انعكاسًا لانخفاض معدل الإصابات بفيروس كورونا داخل دولة الكويت، واتجاه عديد من الدول إلى عودة الحياة بشكل تدريجي.

ودرست دولة الكويت، وقف قرار منع دخول الوافدين من 31 دولة، والذي اتخذته مؤخرًا بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، وذلك بعد التنسيق مع السلطات الصحية والطيران المدني، كما طرحت اللجنة المشَكّلة، حجرَ القادمين داخل الفنادق على نفقتهم الخاصة.

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وحسب مصادر لصحيفة “الرأي” الكويتية، فإن قرار المنع يتم دراسته حاليًّا، كما أن اللجنة الوزارية العليا لمواجهة فيروس كورونا، واللجنة العليا لإعادة تشغيل الرحلات في مطار الكويت الدولي، تعد كل منهما دراسة شاملة لفتح رحلات الطيران أمام المسافرين من مختلف دول العالم بما فيها الـ31 المحظورة، وفق اشتراطات صحية وقانونية صارمة.

وأضافت المصادر، أنه جاء ضمن الاقتراحات إلزام القادمين من الخارج بالحجر المؤسسي لمدة 14 يومًا في بعض الفنادق المخصّصة كمحاجر مؤسسية على نفقتهم الخاصة، أسوة بالقرارات التي اتخذتها دول أخرى مثل الأردن والإمارات.

وأوضحت أن هذا الإجراء يسمح باستمرار تطبيق الاشتراطات الصحية لكن بطريقة مختلفة، حيث إنه بدلًا من أن يطبق الحجر 14 يومًا في دولة ثانية غير الكويت وإحدى الدول الـ31، يتم بموجب الاقتراح تطبيقه بنفس الطريقة كحجر مؤسسي وليس منزلي، ولكن داخل الكويت.