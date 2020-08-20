شكرا لبحثكم عن خبر تزويج طفلة يمنية في ربيعها العاشر برجل ”ستيني”.. بعد ضربها وتهديدها والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة -

أفادت مصادر محلية، اليوم الاربعاء، بتزويج طفلة يمنية في ربيعها العاشر برجل "ستيني".

وذكرت المصادر ، أن طفلة من أهالي مخلاف القدمة، مديرية وصاب العالي، محافظة ذمار، في ربيعها العاشر،قام والدها بعد ضربها وتهديدها بزفافها الى عريسها الذي يبلغ من العمر 65 عاما، وأيضا متزوج.

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ونوهت المصادر بأن الطفلة حاولت الإنتحار أكثر من مرة بالسم، لكن تم إنقاذها في اللحظات الاخيرة.

ونوهت المصادر بأن الطفلة تعاني الآن من حالة نفسية بسبب المأساة التي تمر بها.

ودعا نشطاء وحقوقيون الى سرعة تطليق الطفلة وحمايتها وحبس الأب والزوج والقاضي شركاء الجريمة البشعة بحق الطفلة التي يهتز لهولها ضمير الإنسانية.

وشهدت بعض المناطق حالات زواج مبكر لعدة طفلات لأسباب متعلقة بالفقر والبطالة والتفكك الأسري، التي عمقت الحرب المحتدمة منذ ست سنوات، نتيجة انقلاب مليشيا الحوثي، من اتساعها.