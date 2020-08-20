شكرا لقرائتكم خبر عن مهزلة "التاسعة"وليلة سقوط "العماد"! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ابعة للشركة بل انه قالها بصراحة انه قام بذلك بعد ان اشترط ان "ينتعوا" الصادق من منصبة وزاد من الشعر بيتا بان اعترف انه كان ينتظر ان يعطى مبلغ كبير من المال من الصادق نفسه مقابل هذه الوساطة وبعد ان وصلت المواد المحتجزة بعد وساطته على حد قوله تفاجئ بانه لم ينل سوى عزومة غدا في حين انه كان ينتظر المكافأة التي ستنقذ شبكته من الانهيار وعندما لم يحدث لك زاد من حدة حملته على الشركة وعلى الصادق ،وقد اذهلت هذه الاعترافات مقدمي البرنامج الذي اعترف احدهما بانه صدم وان العماد "بجها"بشكل مفاجئ يفوق خياله على حد تعبيره ،بل وفي ذروة الهستيريا التي اصابت العماد اخر البرنامج قال واكيد انه لم يكن يعي ما يقوله ان القيادة السياسية للدولة ومؤسساتها واجهزتها والمساهمين في الشركة دون استثناء متواطئون مع الصادق ،ليصعق الضيف والمقدمين والجمهور الذي كان يشاهد البرنامج لان التاسعة من مساء الاثنين وفي برنامج "التاسعة والناس" شهدت السقوط الشنيع لمحمد العماد امام جميع الناس .

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وفي الاخير نجد اننا امام صورة بائسة من صور الابتزاز والابتذال من قبل عصابة شوهت صورة الاعلاميين والاعلام ولم تحترم هامش الحرية الذي اعطي لها بل استغلوه اسواء استغلال للأسف.

عبارات صادقة.

(جريمة اغتيال بدون قطرة دم)

غالباً ما تتعرض الشخصية المبدعة والمؤثرة للاغتيال الإداري والسياسي والمعنوي بإستخدام سيكولوجية خبيثة

وبطرق مختلفة كتلفيق التهم والتشويه او الابتزاز عبر قنوات الارتزاق كقناة الهويه وصاحبها العماد الساقطة شعبيا و المدعومة اماراتيا عفاشيا الممولة سعوديا عبر جلال هادي وللاسف يتم كل ذلك وسط صمت مطبق وغير مفهوم من قبل من يحق له ومن يقدر على توقيف هذه