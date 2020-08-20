شكرا لقرائتكم خبر عن بدء العمل بمشروع سياحي قد يسحب البساط من عدن لصالح محافظة شبوة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - بدأت يوم الخميس أعمال تشييد مشروع سياسي ضخم من شأنه في حال انجازه ان يسحب البساط من تحت اقدام مدينة عدن لصالح محافظة شبوة .

والمشروع هو مشروع مدينة قنا السياحية الذي يقع على ضفاف ساحل بحر العرب بالقرب من مدينة عين بامعبد.

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ويضم المشروع السياحي في مرحلته الأولى عدد من الفنادق والمنتجعات السياحية.



وفي حال نجاح المشروع فانه سيستقطب الآلاف من السياح المحليين كل شهر من عموم المحافظات اليمنية والذين باتوا يواجهون مشكلة في الوصول إلى عدن .



ويرى متابعون للشأن الاقتصادي ان المشروع إذا انجز سيحول محافظة شبوة إلى واحدة من أهم المواقع السياحية في اليمن ساحليا.