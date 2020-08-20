شكرا لقرائتكم خبر عن مأرب .. انتصارات خاطفة لقوات الجيش في رحبة ومعركة ماهلية تدخل مراحل الحسم الأخير والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - باتت مديرية ماهلية بمحافظة مارب، قاب قوسين وأدنى من قبضة قوات الجيش اليمن واللجان الشعبية، جراء تضييق الخناق على قوات التحالف في مركز المديرية، حيث أدت الانتصارات العسكرية لقوات صنعاء خلال الـ12 ساعة الماضية، في إزدياد حالة الارتباك والانهيار الكبير في صفوف قيادات ومقاتلي قوات التحالف.

وبحسب خبراء عسكريين فان معركة تطهير مديريتي ماهلية ورحبة، هي الفيصل في حسم قوات صنعاء لمعركة تطهير كامل تراب محافظة مارب، من الاحتلال السعودي والإماراتي.

تضييق الخناق على ماهلية



باتت منطقة العمود مركز مديرية ماهلية وقرية المورد، آخر معاقل قوات التحالف في المديرية، تحت رحمة قوات الجيش واللجان الشعبية الذين يحكمون محاصرتها من عدة محاور.

وأفادت مصادر مطلعة في مأرب لـ”وكالة الصحافة اليمنية”، إن قوات صنعاء خاضت معارك شرسة ضد قوات التحالف، في مديرية ماهلية جنوبي محافظة مارب، تمكنت خلالها من السيطرة على عدة مواقع عسكرية هامة، والاقتراب من مركز المديرية.

وأوضحت المصادر، بأن قوات صنعاء، تمكنت خلال الـ 12 الساعة الماضية، من التقدم باتجاه “الرخيم” في عزلة قانية، وإلى أطراف منطقة العمود مركز مديرية ماهلية.

وأضافت المصادر، بأن قوات صنعاء، طهرت منطقة حيد الثور والغديرين والمنقطع والغبيب وكولة حضة وعقبة محلل، التي تعد أهم المواقع الاستراتيجية المطلة على منطقة العمود.

وأكدت المصادر، بأن الإنجازات العسكرية الأخيرة لقوات صنعاء ضيقت الخناق على قوات التحالف في منطقة العمود وقرية المورد.

انتصارات خاطفة وكبيرة في رحبة

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لا يختلف الوضع العسكري في جبهة مديرية رحبة جنوب غرب محافظة مارب، عن الأوضاع العسكرية في ماهلية، حيث نفذت قوات صنعاء، مساء أمس الأربعاء، التفاف ناجح استهدف مواقع مقاتلي التحالف جنوب المديرية، ما مكنها من تحقيق انتصارات خاطفة وكبيرة، أربكت قوات التحالف وميليشيات الإصلاح، التي أعدت جيداً للمعركة، عبر تقديم العديد من التعزيزات العسكرية لمقاتليها في رحبة، منذ الوهلة الأولى لبدء قوات صنعاء عملية تطهير مناطق قيفة في محافظة البيضاء.

وقالت مصادر مطلعة في مأرب، إن قوات الجيش اليمني واللجان الشعبية تمكنت خلال الساعات الماضية، من تحقيق إنجازات عسكرية كبيرة جنوب مديرية رحبة بمحافظة مارب.

وأكدت المصادر، بأن قوات صنعاء نفذت التفاف ناجح على قوات التحالف عبر منطقة المجانح جنوب رحبة، تمكنت خلالها من تطهير بلاد التيوس ومنطقة الشانق وشعاب الحصون في المشيريف باتجاه مديرية ولد ربيع بمحافظة البيضاء.

وأشارت المصادر، إلى أن قوات صنعاء تقدمت باتجاه منطقة الصدارة ما يسهل عليها التقدم شمالاً باتجاه المشجح وهيلان في صرواح وجنوباً باتجاه قرية المورد ومنطقة العمود مركز مديرية ماهلية.

وكانت قوات صنعاء تمكنت أمس الأربعاء من تطهير العديد من مناطق مديرية رحبة في جبل الخرابة ومثلث المشيريف وكذا تطهير قرى وادي اللب في عزلة وادي عشة.



قوات التحالف تقطع الطرقات في رحبة

وفي أول ردة فعل على هزائمها في ماهلية ورحبة، قامت قوات التحالف بقطع الطريق العام في مديرية رحبة أمام المسافرين والشاحنات.



وأكد ناصر العجي الوهبي، وكيل محافظة البيضاء لـ”وكالة الصحافة اليمنية”، بأن قوات التحالف وأدواتها، ارتكبوا جريمة كبيرة بحق أبناء اليمن، من خلال قطع الطريق العام الرابطة بين محافظتي مارب والبيضاء.

وأكد الوهبي، بأن الكثير من المسافرين، اصبحوا مرميين في العراء، دون أي مبالاة من قوات التحالف بوضعهم والمأساة التي يعيشونها.

