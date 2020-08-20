شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل: انباء عن استشهاد الشيخ منصور الحنق وقيادات وطنية إثر هجوم حوثي غادر والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اخبار اليمن العاجلة | مارب

قالت مصادر إعلامية إن الشيخ منصور الحنق استشهد في ساعات متأخرة من مساء الإربعاء بانفجار صاروخي استهدف أحد معسكرات قوات الجيش في مدينة مارب.

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المصادر أشارت إلى أن الإنفجار الذي سمع دويه إلى مدينة مأرب وقع في معسكر “تداوين”، إثر استهداف من مليشيا الحوثي، لاجتماع سري لقيادات الشرعية في المعسكر، بصاروخ باليستي.

وأكدت المصادر استشهاد وإصابة مجموعة كبيرة من القيادات الوطنية وعلى رأسهم الشيخ منصور الحنق وعدد من مرافقيه في الضربة الصاروخية بمعسكر تداوين الواقع شرق مدينة مأرب.

كما أفادت مصادر عسكرية باستشهاد قائد كتيبة بني جبر صالح ناصر حزيم الجهمي، في المعارك الدائرة في جبهات مديرية مدغل شمال غرب مدينة مأرب.