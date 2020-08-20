شكرا لقرائتكم خبر عن قوات أمن الخوخة تعترض جموع من المتظاهرين من الحراك التهامي.. ومصادر تكشف بالإسم المسؤولين عن قمع المتظاهرين والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أفادت مصادر مطلعة عن تلقي أمن مديرية الخوخة توجيهات من قيادة حراس الجمهورية بمنع المواطنين من إقامة مسيرة جماهيرية بالمديرية.

وأكدت المصادر أن إدارة الأمن في الخوخة منعت القادمين من المديريات المحررة للمشاركة في مسيرة مؤيدة للحراك التهامي.

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وأشارت المصادر أن المتظاهرين حاولو التقدم لكن الأمن واجهوهم بقوة السلاح..

كما اوضحت المصادر أن نجيب ورق والكنيني كانوا على رأس من تلقو التوجيهات من ، طارق عفاش، بمنع توافد المتظاهرين، مؤكدة أن المتظاهرين هتفوا بأسمائهم بأنهم اعداء ابناء تهامة الحقيقيين .

وكان الحراك التهامي قد دعا أبناء تهامة للخروج في مظاهرة تحت شعار بإسم تهامة فقط مطالبين بتحرير مناطقهم من هيمنة القوى والأجندة الخارجية.