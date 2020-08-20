ورد الآن : سلسلة إنفجارات عنيفة ومتواصلة حتى اللحظة تهز مدينة سعودية إثر استهدافها بدفعات من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة (فيديو)

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عدن - ياسمين التهامي - هزت سلسلة إنفجارات عنيفة متتالية، مساء اليوم الخميس، مدينة خميس مشيط التابعة لمنطقة عسير جنوب المملكة السعودية. وأفاد ناشطون سعوديون على مواقع التواصل الإجتماعي، بسماع سلسلة إنفجارات عنيفة متتالية هزت مدينة خميس مشيط أخرها كان قبل دقائق منذ الساعة الثامنة والنصف مساء اليوم. . لمتابعتنا على تيليجرام https://t.me/yemen2saed Advertisements وأكد الناشطون أن الإنفجارات العنيفة ناجمة عن دفعة من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة أطلقها الجيش اليمني واللجان الشعبية استهدفت مواقع حيوية وعسكرية في خميس مشيط.

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