شكرا لقرائتكم خبر عن عــــــاجل : قصف عنيف يطال مواقع الانتقالي في أبين والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وصلت مجاميع مسلحة، تابعة لـ”حزب الإصلاح”، اليوم الخميس، إلى جبهة شقرة بمحافظة أبين.

وأفاد شهود عيان، أن الإصلاح عزز مسلحيه بإرسال العشرات المسلحين من محافظة شبوة.



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وأكدت مصادر أخرى، أن مسلحي الإصلاح قصفوا مواقع مليشيات “الانتقالي الجنوبي” التابعة للإمارات في جبهتي الطرية والشيخ سالم.



مبينة أن القصف بعدد من قذائف المدفعية وصواريخ الكاتيوشا، وسط تواجد لما يسمى “اللجنة السعودية” في المنطقة.



ويهدف تنفيذ “اتفاق الرياض” الموقع بين “الانتقالي الجنوبي”، “وحكومة هادي” في مطلع نوفمبر2019م، إلى تسليم الانتقالي كافة الأسلحة إلى القوات السعودية، وخروج مليشياته من عدن، وإعادة قوات “هادي” والإصلاح إلى مدينة عدن.



واتهم إعلاميون موالون للانتقالي، خلال الأيام الماضية، ما يسمى “الشرعية” والإصلاح، بتسليم جبهة شقرة، لعناصر القاعدة وداعش، بعد تطهير الجيش واللجان الشعبية منطقة قيفة مديرية ولد ربيع في محافظة البيضاء.

