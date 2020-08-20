شكرا لمتابعة خبر عن زعيم الحوثيين : الاتفاق الإماراتي الإسرائيلي قائماً منذ فترة طويلة وبمشاركة السعودية والبحرين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال زعيم جماعة أنصار الله (الحوثيين) في اليمن، عبدالملك الحوثي، مساء اليوم الخميس، إن الاتفاق الإماراتي الإسرائيلي الذي أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل اسبوع، ليس مستغرباً، لأنه قائم منذ فترة طويلة وبمشاركة السعودية والبحرين والقيادات العسكرية في السودان.

وذكر الحوثي، في كلمة ملتفزة، إن المتغير بخصوص اتفاق الإمارات مع إسرائيل، هو "تحويل العلاقات بين بعض الأنظمة العربية والكيان الصهيوني إلى شكل رسمي والسعي إلى توسيعها بشكل أكبر".

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وأشار الحوثي إلى أن الإعلان الأمريكي لاتفاق الإمارات وإسرائيل يأتي ليتيح المجال للكثير من الأنشطة التخريبية والسلبية عبر التعاون مع الكيان الصهيوني.

وأضاف: من يدخل في روابط مع العدو سيكون شريكاً له في ظلمه وفساده ومؤامراته ضد أبناء الأمة.

وأكد زعيم الحوثيين أنه "بعد التطبيع سيأتي التبرير ثم الترويج للعلاقة مع العدو الإسرائيلي وإنشاء اتفاقيات وتعاون معه.

وحذر زعيم الحوثين من أن الموالين لإسرائيل سيتجهون لتزوير الحقائق المعروفة عن جرائم ووحشية العدو الإسرائيلي وسيحاولون تقديمه للشعوب العربية والإسلامية كحمامة سلام، وبالمقابل يقدمون صورة مشوهة عن الشعب الفلسطيني.

واتهم عبدالملك الحوثي السلطات السعودية باعتقال فلسطينيين وتعذيبهم بتهمة "معاداة إسرائيل".

وقلل الحوثي من تحقيق "المطبعين الجدد" لمكاسب من أمريكا وإسرائيل، مشيراً إلى إن "إسرائيل تجيد تطويعهم وجعلهم أبواقاً إعلامية وسياسية".

وقال إن "قادة الأنظمة السعودية والإماراتية والبحرينية ليسوا أهل سلام، لأنهم لو كانوا كذلك لاتجهوا إلى تحقيق السلام لأبناء الأمة".

وبارك الحوثي العمليات العسكرية الأخيرة ضد القوات الأمريكية المتواجدة في العراق، وقال إن" المسارات السياسية لإخراج القوات الأمريكية من العراق لا تكفي".