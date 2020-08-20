شكرا لمتابعة خبر عن تحذيرات من انهيارات صخرية تهدد السكان والمنازل في الطويلة بالمحويت والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - حذرت مصلحة الدفاع المدني بوزارة الداخلية (التابع لحكومة الحوثيين) المواطنين في مدينة الطويلة بمحافظة المحويت من الانهيارات الصخرية .

وأوضحت المصلحة في بيان، الخميس، أن الكتل الصخرية المطلة على مدينة الطويلة بمحافظة المحويت توشك على السقوط وتشكل تهديداً خطيراً على أرواح السكان والممتلكات العامة ، وفق وكالة سبأ بنسختها الحوثية.

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وأشارت إلى أن تلك الصخور العملاقة تتكئ على حافة قمة جبل شمان الذي يتربع على مدينة الطويلة وبجانبه عدة حصون هي الطويلة الأثري، شمسان ، حجر السيد، القرانع، المنقر .

وأكد بيان المصلحة أن الوضع يستدعي سرعة التدخل والاستجابة من قبل المعنيين بالمحافظة والوزارات والهيئات المعنية والمنظمات الإنسانية واتخاذ الإجراءات والتدابير الوقائية العاجلة لتلافي وقوع أي انهيار صخري محتمل, ومنع تكرار الكارثة المأساوية جراء الانهيار الصخري في قرية الظفير بمديرية بني مطر محافظة صنعاء في ديسمبر 2005م.

وكانت قرية ’’الظفير‘‘ في مديرية بني مطر (40 كم غرب صنعاء)، وهي محاذية لمنطقة شبام كوكبان، التابعة لمحافظة المحويت، قد شهدت في أواخر ديسمبر 2005، كارثة انهيار صخري سحق 34 من منازلها، وراح ضحيته العشرات من أبناء القرية.