شكرا لمتابعة خبر عن مقتل استاذ تربوي من قبل قوات اللواء 35 بتعز .. والأهالي يتوعدون بالإنتقام ؟! (الاسم) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قامت مجاميع مسلحة تابعة للواء 35 بقتل استاذ تربوي اليوم الخميس في جنوب تعز .

وافادت مصادر مطلعة بأن جنود من اللواء 35 اعترضوا الأستاذ التربوي ’’ محفوظ احمد علي‘‘ اثناء مروره في الطريق العام بمنطقة الجبزية بمديرية المعافر وقامت بقتله في الطريق دون اي حق .

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وأشارت المصادر الى أن جنود وأفراد من اللواء 35يمارسون ترهيب المواطنين وتخويفهم واطلاق النار عليهم بين حين وأخر، لا لشئ سوى لإخافة المارة وإقلاق سكينة المواطنين.

الجدير بالذكر الى أن تلك المجاميع المسلحة المدعومة إماراتيا، استحدثت نقطة في قرية الحار التابعة لعزلة الجبزية.

وتشهد المناطق الجنوبية لمحافظة تعز اختلالات أمنية وفوضى ، فيما تحاول مجاميع الإمارات بتحويلها الى بؤرة صراع لا تنتهي الا بسيطرتها على المناطق الجنوبية للمحافظة ، وهو مالم يتحقق في ظل وعي أبناء التربة والحجرية والجبزية وغيرها.