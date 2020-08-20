شكرا لمتابعة خبر عن عاجل : اللجنة العسكرية السعودية تطلب من لواء العاصفة مغادرة عدن (صور وتفاصيل) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - زارت لجنة عسكرية سعودية، صباح اليوم الخميس الموافق 20 اغسطس قيادة لواء العاصفة في العاصمة عدن. وكان في استقبال اللجنة العسكرية السعودية قائد قوات العاصفة العميد اوسان العنشلي واركان حرب اللواء الرائد سياف المعكر والعديد قيادة وضباط اللواء. جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً: هل تذكرون الفنانة ’’سمية الخشاب‘‘ شاهدو ظهورها الجديد باطلالة بحرية ابهرت المتابعين .. صورة مذيعة MBC “لجين عمران“ ترد على متابعة لها تمنت لو أنها كانت في تفجير بيروت نجل الرئيس الأسبق علي سالم البيض يرفع الرأية البيضاء ويعلنها بكل صراحة ... الزبيدي ضحك على الجنوبيين وطعنهم في ظهورهم وحقق مكاسب شخصية كويتي جاء لمنزل والد طليقته .. طرق الباب ففتحت له وهذا ما فعله بها! شاهد : السعودية العنود العيسى ترد على حبيبها وعشيقها بتسجيل صوتي .. بعد فضحها ونشر صورها بأوضاع مخلة! (صور وتفاصيل) شاهد : ظاهرة غريبة ونادرة تجتاح السعودية..والسلطات تطلق تحذير عاجل شديد اللهجة إلى المواطنين والوافدين في المملكة (فيديو) أحلام تخرج عن صمتها وتعلق على تورط شركة شهيرة تتعامل معها في قضية غسيل الأموال بالكويت شاهد : ابنة الفنانة هيفاء وهبي تستعرض مفاتنها بفستان شفاف (فيديو) Advertisements ’’هيون الغماس‘‘ توقع في الخطاء وتنشر صورة زوجة ابنها اثناء عرسه وهذا ما حصل بعدها شاهد : الفنانة هنا الزاهد تداعب الكلاب وتشعل انستجرام بفيديو رفقة شقيقتها في المسرحية || لمتابعة جميع أخبار الخليج 365 عبر " Google news " أولاً بأول لكي لا يفوتك أي جديد واضطلعت اللجنة العسكرية السعودية على الجاهزية القتالية للواء والانضباط العسكري. واشادت اللجنة العسكرية بمنتسبي اللواء من حيث الانضباط العسكري والحفاظ على معدات اللواء. ونقاشت اللجنة مع قيادة لواء العاصفة سبل انجاح اتفاق الرياض والعديد من المواضيع العسكرية والامنية، وآلية خروج اللواء من العاصمة عدن. واكد قائد لواء العاصفة العميد اوسان العنشلي، استعداده على تسهيل وإنجاح مهام اللجنة العسكرية السعودية بما يضمن التنفيذ الكامل لاتفاق الرياض. وفي ختام اللقاء قدمت اللجنة السعودية شكرها وتقديرها لقيادة لواء العاصفة ممثلة بقائد اللواء العميد اوسان العنشلي واركان حرب اللواء الرائد سياف المعكر على تعاونهم مع اللجنة وحفاوة الاستقبال. رافق اللجنة العسكرية السعودية العقيد قاسم الثوباني قائد كتيبة حماية مدير امن عدن والعديد من الضباط.

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