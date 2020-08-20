شكرا لمتابعة خبر عن تعزيزات جديدة لقوات العمالقة إلى البيضاء بالتزامن مع هجوم عكسي مباغت ضد الحوثيون والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت مصادر ميدانية، اليوم الخميس، أن تعزيزات عسكرية ضخمة لقوات العمالقة وصلت إلى جبهة الحازمية، محافظة البيضاء.

وذكرت المصادر لـ المشهد اليمني ، أن عشرة أطقم بأفرادها وصلت الى الحازمية إسناد من قوات العمالقة، بالتزامن مع تجديد أبطال الحازمية جهوزيتهم العالية لدعس تعزيزات جماعة الحوثي التي وصلت البيضاء.

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يأتي ذلك بعد أن شن أبطال قوات العمالقة مسنودين برجال المقاومة، هجوم مباغت ومعاكس على مواقع مليشيا الحوثي مع وصول تعزيزات جديدة إلى جبهة الحازمية.

وبينت المصادر بأن أبطال العمالقة مسنودين برجال مقاومة جبهة الحازمية، شنوا هجوم معاكس على مواقع الحوثيون، اليوم الخميس، بالسلاح الثقيل والمتوسط، تمكنوا خلاله من السيطرة على موقع جميمة وفاء وموقع شاردة، وهروب من تبقى من عناصر جماعة الحوثي منها. ونوهت المصادر بأن من تبقى من عناصر جماعة الحوثي فروا هاربين وتركوا جثث قتلاهم.

وأكدت المصادر بأن العمالقة وأبطال الحازمية قاموا اليوم بشن⁩ هجوم مباغت وعنيف على مواقع جماعة الحوثي في العرقوب ومنطقة ذي مضاحي والمدلوك ولاتزال الاشتباكات مستمرة.