شكرا لمتابعة خبر عن الجيش الوطني : يحرر مواقع جديدة وقتلى وجرحى من الحوثيين في الصومعة بالبيضاء والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تمكنت قوات الجيش الوطني، اليوم الخميس، من تحرير مواقع جديدة من قبضة جماعة الحوثي في مديرية الصومعة، بمحافظة البيضاء وسط اليمن.

وقالت مصادر ميدانية لـ’’يمن شباب نت‘‘، إن قوات الجيش مسنودة بالمقاومة شنت هجوما واسعاً على مواقع تتمركز فيها جماعة الحوثي في جبهة الصومعة، وتمكنت من السيطرة على مواقع شاردة وجميمة وفاء، في ميمنة الجبهة.

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وأكدت المصادر، أن المعارك أسفرت عن مقتل وإصابة العديد من عناصر جماعة الحوثي، فيما أسرت قوات الجيش عدداً آخرون.

في السياق ذكرت مصادر خاصة، أن مستشفى الثورة العام بمدينة البيضاء، استقبل اليوم 35 جثة من قتلى الحوثيون جميعهم سقطوا في جبهة الصومعة.

يأتي ذلك بالتزامن مع معارك عنيفة يخوضها الجيش الوطني ضد الحوثيون في جبهة قانية شمالي المحافظة.