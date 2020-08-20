شكرا لمتابعة خبر عن التحالف : يعلن تنفيذ ضربات مركزة لتدمير قدرات نوعية تابعة للحوثيون والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية ، تنفيذ ’’ضربات مركّزة لتدمير وتحييد القدرات الحوثية النوعية المهددة للأمن الإقليمي والدولي‘‘ خلال الأسبوع الماضي.

جاء ذلك في تصريحات صحفية نقلتها صحيفة ’’الشرق الأوسط‘‘ عن المتحدث باسم التحالف العقيد تركي المالكي، اليوم الخميس.

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ولم يورد المالكي تفاصيل أخرى عن تلك المواقع المستهدفة، إلاّ أن مقاتلات التحالف كانت نفذت عشرات الطلعات الجوية في محافظات (صنعاء، الجوف، مأرب، البيضاء) خلال الأيام الماضية ودمرت آليات وعتاد عسكري، إضافة إلى استهداف تعزيزات بشرية إلى جبهات القتال في تلك المحافظات.

وحذر المالكي، جماعة الحوثي، من أي تهديد للمصالح الدولية في الممرات المائية، قائلا ان قواته لن تتهاون مع التهديدات الحوثية بامتلاك الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة وتهديد الملاحة والتجارة العالمية.

وأكد المالكي التزام التحالف بـ ’’عم الحكومة اليمنية الشرعية لاستعاده الدولة وإنهاء الانقلاب‘‘.