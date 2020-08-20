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عدن - ياسمين التهامي - تعرف على الطريقة المثالية لتنظيف “عيون الغاز” !

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements د عدد المرات اللازمة لطريقة تنظيف عيون الغاز على عدد مرات استخدام الغاز وعدد المرات التي يتم سكب الأطعمة فيها، ففي حال أصبح اللهب غير مُنتظم أو أصفر اللون فيجب وقتها أن تكون عملية التنظيف عميقة، ويكفي القيام بها مرة واحدة في الشهر، لكن مسح ما يُسكب بصورة دورية ستسهل من مهمة التنظيف العميق. وفيما يأتي طريقة تنظيف عيون الغاز، وفقاً لما ذكره موقع سطور: لمعرفة طريقة تنظيف عيون الغاز لا بُد في البداية من معرفة نوع الغاز حيث يُساعد الدليل المرفق معه على توضيح طرق التنظيف الملائمة. لا بُد بعد ذلك من التأكد من اغلاق صمام الغاز وإزالة قبعات عيون الغاز. إزالة عيون الغاز الموجودة تحت القبعات. تحضير مزيج يتكون من الصابون والماء الدافئ ونقع قبعات وعيون الغاز فيها لمدة تتراوح بين 20 إلى 30 دقيقة. إزالة بقع الطعام من قبعات وعيون باستخدام وسائل التنظيف، مثل: فرشاة الأسنان القديمة. في حال لم يتم إزالة هذه البقع يُمكن صنع عجينة من صودا الخبز والماء ووضعها على قبعات وعيون الغاز وتركها لمدة معينة ثم القيام بفركها. القيام بشطف جميع الأجزاء جيدًا بالماء، وثم تجفيفها باستخدام قطعة قماش وتركها لفترة من الزمن حتى يتم التأكد من جفافها. التأكد من جفاف جميع القطع وتجميعها وإعادتها إلى مكانها.

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