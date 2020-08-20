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عدن - ياسمين التهامي - مواجهات عنيفة في محيط العاصمة صنعاء .. والجيش الوطني يعلن إنتهاء المعركة مع المليشيا خلال أيام !

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جديد اب برس

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ة قوات الجيش اليمني، اليوم، على الطريق الرابط بين صنعاء وغرب مأرب، بعد معارك عنيفة مع مليشيات الحوثي الدراع الايرانية في اليمن . وقالت مصادر محلية، ان المواجهات في محيط العاصمة صنعاء، تركزت في جبهات مأرب والجوف والبيضاء، وتكبدت فيها الميليشيات الحوثية خسائر كبيرة، إضافة إلى إسقاط طائرة مسيرة في محافظة الجوف. واوضحت المصادر،بحسب موقع "الامارات اليوم"، ان المعارك التي شهدتها جبهات البيضاء ومأرب والجوف ،الخميس، هي الأعنف بين القوات الحكومية والقبائل من جهة وميليشيات الحوثي من جهة أخرى، مشير ة، الى ان قوات الجيش والقبائل تمكنت خلال المعارك وباسناد من مقاتلات التحالف العربي من السيطرة على مناطق وطرق إمداد استراتيجية في غرب مأرب وتخوم البيضاء، في حين تم تكبيد الميليشيات خسائر كبيرة في صفوف عناصرهم تم حصر أكثر من 115 قتيلاً، بينهم قيادات ميدانية بارزة. وذكرت مصادر عسكرية، ان القوات الحكومية والقبائل تمكنوا من السيطرة على مناطق عدة في جبهات البيضاء الممتدة من البعدية والمشيريف رحبة، مروراً بالرخيم والفرش واجبل مراد، وحصن التيوس، وكبدوا الميليشيات أكثر من 61 قتيلا بينهم قيادات ميدانية منهم قائد ما يسمى بقوات التدخل السريع في صفوف الحوثيين المدعو "شايف الورد"، والمشرف الثقافي والإعلامي في صفوف الحوثيين اصيل الشرعي. وفي محافظة مأرب، واصلت قوات الجيش والقبائل تقدمها في جبهات المخدرة، هيلان وصولاً الى صرواح، وفرضت سيطرتها النارية على الطريق الرابط بين صنعاء ومديرية صرواح غرب مارب، بعد سيطرتها على تباب الشايف، كما سيطرت ناريا على الطرق الرابطة بين هيلان وصرواح مرورا بالشليف وكنة والمفاتح ومنطقة قطنة. وأكدت مصادر ميدانية متطابقة، تمكن القبائل والجيش من تكبيد الحوثيين أكثر من 40 قتيلا في جبهات الكسارة ومثلث هيلان خلال اليومين الماضيين بينهم عدد من القيادات البارزة، فيما استسلمت مجاميع منهم دون قتال بعد طويقهم وحصارهم في جبهات غرب مارب. واضافت، بان مقاتلات التحالف تمكنت من تدمير اليات عسكرية في إطار تعزيزات أرسلتها عبر مديرية خولان بصنعاء باتجاه صرواح مأرب. وفي الجوف، أكدت مصادر ميدانية تمكن قوات الجيش والقبائل من اسقاط طائرة مسيرة حوثية شرق مدينة الحزم عاصمة المحافظة والتي تشهد مواجهات مع ميليشيات الحوثي في جبهات الأقشع والجدافر ومحيط معسكر اللبنات. وأكدت المصادر، مصرع واصابة العشرات من عناصر الحوثيين في جبهات الجوف خلال اليومين الماضيين، الى جانب فرار العشرات منهم من صحراء خب والشعف. وفي صعدة، لقي ستة من عناصر الميليشيات مصرعهم بغارة جوية شنتها مقاتلات التحالف العربي، على أحد مواقعهم في منطقة وادي رشاحة بمديرية كتاف الى جانب تدمير الية عسكرية كانت في الموقع المستهدف. وفي الضالع، أكدت مصادر ميدانية مصرع عدد من الحوثيين بينهم مرتزقة أفارقة في جبهات شمال وغرب المحافظة، مشيرة إلى أنه تم حصر 40 جثة لأفارقة قاتلوا في صفوف الميليشيات في جبهات الضالع خلال الأسابيع الماضية.