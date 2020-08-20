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عدن - ياسمين التهامي - السعودية.. 87 ألف مواطن من هذة الجنسية يغادرون المملكة وآخرين ينتظرون !

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements البعثة الدبلوماسية الهندية لدى المملكة العربية السعودية، بإعادة 87 ألف مواطن هندي إلى بلادهم من السعودية بسبب جائحة “كوفيد – 19” المعروف باسم كورونا المستجد وذلك وفقاً للسفارة الهندية بالرياض. ومن جهته أوضح السفير الهندي أوصاف سعيد: إن 87 ألف هندي تمت إعادتهم من مختلف مناطق المملكة على متن 480 رحلة، في حين أن هناك 75 ألفاً آخرين ينتظرون العودة إلى وطنهم في المرحلة المقبلة. ووفقاً لما ذكرته صحيفة “سبق”، قدم السفير في مؤتمر صحفي عن بعد، شكره للسلطات السعودية على التعاون والتسهيلات التي تقدمها. وأضاف: “في الشهر ونصف الشهر الماضي، قمنا بإعادة 549 هندياً بإقامات منتهية الصلاحية و3032 شخصاً تم الإبلاغ عن هروبهم من كفلائهم بعد استكمال إجراءات سفرهم”.

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