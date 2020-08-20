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عدن - ياسمين التهامي - إحذر تجاهل آلآم السرة فقد تكون مؤشراً على إصابتك بأحد هذة الأمراض !

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جديد اب برس

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ي العديد من الأشخاص من آلآم في البطن، وبالتحديد حول منطقة السرة، الأمر الذي يجعلهم يظنون أنها ستنتهي بعد مرور بعض الوقت، ولا يدرون أن تلك الآلام إشارة لهم على ضرورة زيارتهم الطبيب، حيث أنها قد تكون مؤشر للإصابة بأحد هذه الأمراض والتي نشرها مجلة فرويندين. ويستعرض هذا المقال أبرز هذة الأمراض: التهاب الزائدة الدودية: يتسبب التهاب الزائدة الدودية في شعور بآلام حول السرة، يصاحبها قيء وغثيان وحمي وفقدان الشهية إضافة إلى الإصابة بالإمساك أو الإسهال. – الحصوات الصفراوية: قد يكون شعورك بآلام في منتصف البطن مؤشرا على إصابتك بانسداد القناة الصفراء نتيجة تكون الحصوات بها. – داء كرون: إذا كنت تعاني من آلا خلف السرة فذلك قد يعود إلى إصابتك بداء كرون، والذي هو عبارة عن التهاب في الأمعاء، ومعاناتك من إسهال وإرهاق وفقدان للوزن مع تلك الآلام يزيد من اشتباه إصابتك بهذا الداء. -اضطرابات الهضم: قد تشير آلام السرة إلى إمكانية إصابتك باضطرابات الهضم، والتي عادة ما تحدث نتيجة تناول الاطعمة الدهنية أو المحمرة، أو تلك الأطعمة التي تحتوي على الكثير من التوابل، ولذا علك التخفيف من تلك الأطعمة مع مضغ الطعام جيداً.