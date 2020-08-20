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عدن - ياسمين التهامي - إصابة الكويتية ‘‘روان بن حسين’’ بكسر في قدمها وتمزق في الأربطة.. شاهد (صوة)

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements ت الفاشينيستا الكويتية، روان بن حسين، أمس الاربعاء، بكسر في قدمها وتمزق في الأربطة، ما أجبر طبيبها على منعها من الحركة حتى تتعافى كلياً. وفي التفاصيل فقد كانت روان بن حسين تتسوق برفقة والدها ووالدتها ومعها طفلتها الصغيرة في إحدى المولات بمدينة دبي، وخلال سيرها سقطت أرضًا ما دعا والدها إلى حملها على كرسي متحرك لعدم استطاعتها تحريك قدمها، حيث قام بنقلها إلى المستشفى. واتضح أن روان بن حسين تعرضت إلى كسر في قدمها حيث نشرت مقطع فيديو قصير عبر حسابها في تطبيق “سناب شات”، حيث ظهرت وهي على كرسي متحرك وأكدت أن والدها ووالدتها معها وينقلانها إلى المستشفى لعرضها على الطبيب حيث أكدت أنها تعرضت لكسر في قدمها مع تمزق في الأربطة، الأمر الذي دفع الطبيب لمنعها من الحركة. وحرصت روان بن حسين على مشاركة متابعيها منشورًا قالت فيه: “كسرت ريلي ورايحين المستشفى وأمي وأبوي مستأنسين عالكرسي”، معقبًة في الحديث عن تطور وضعها الصحي فقالت: “تمزق بالأربطة الحمد لله على كل حال”. وإزاء حزنها على عدم استطاعتها مباشرة أعمالها لفترة بسبب عدم تحريك قدمها، حيث أوضحت في مقطع فيديو قصير نقله رواد التواصل الاجتماعي من حسابها في تطبيق “سناب شات”، إذْ تسائلوا عن سبب حزنها فقالت: “ما حدا مزعلني أنا بس زعلاني إني ما راح أمشي على رجلي فترة”.

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