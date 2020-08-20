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عدن - ياسمين التهامي - فتاة إسرائيلية حسناء تفاجئ شاب إماراتي وتختاره من بين كل المتابعين بمكالمة هاتفية.. شاهد ماذا دار بينهما؟! (فيديو)

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements السفارة الإسرائيلية الافتراضية في دول الخليج، إنها فاجأت متابعيها بعدما نشرت مقطع فيديو لاتصال هاتفي بين إسرائيل والإمارات، والذي يعتبر الأول من نوعه في التاريخ، عقب تدشين خطوط الهاتف بين الدولتين. وكتبت السفارة الإسرائيلية على صفحتها الرسمية عبر “تويتر”: “بعد تدشين خطوط الهاتف بين إسرائيل والإمارات قررنا مفاجأة أحد متابعينا على شبكات التواصل. وظهرت في الفيديو فتاة إسرائيلية تدعى” لورينا” تقول لـ علي الإماراتي إنهم اختاروه من بين المتابعين لمعرفة رأيه في اتفاقية السلام بين البلدين ليقول إنه سعيد بهذه الاتفاقية واعتبرها مهمة لكافة شعوب المنطقة. وحين سألته عن رأيه في إسرائيل قال إنها دولة متقدمة ومتطورة وهذا يظهر من تعاملها مع باقي دول المنطقة. يذكر أنه في الأحد الماضي، بدأ تشغيل الاتصالات المباشرة بين الإمارات وإسرائيل لأول مرة في التاريخ، بعد الإعلان عن اتفاق السلام المبرم بين البلدين.

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