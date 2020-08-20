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عدن - ياسمين التهامي - جميح يكشف حقيقة إنتصارات الحوثيين في مأرب ووضعهم القتالي هناك !

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements كاتب ودبلوماسي يمني وأحد أبناء مأرب عن وضع الحوثيين في مأرب وحقيقة الإنتصارات التي يروجونها . وقال السفير اليمني لدى منظمة اليونيسكو الدكتور محمد جميح أن مليشيا الحوثي الانقلابية تنتحر على أسوار محافظة مأرب. جاء ذلك في تغريدة لـ " جميح " في حسابه على " تويتر " ، وكما تابع " اليوم برس " ، حيث قال : " : دعوا الحوثي ينتحر على أبواب مأرب، دعوه يواصل دعاياته الإعلامية عن وصوله إلى خط العبر. وأضاف: دعوه يواصل تضليل المغرر بهم حتى يفيقوا من ذات أنفسهم. وأردف: في ٢٠١٥ قال إن الحرب في شوارع مأرب، واليوم يردد الكذاب أن الحرب عند أسوارها. وتابع قائلا: دعوه يحلم، أما مأرب فمدرسة الرجال وسيدة الرمال وحارس الجمهورية. الجدير بالذكر أن معارك عنيفة تدور في مأرب بين قوات الجيش والقبائل من جهة وبين الحوثيين من جهة أخرى .

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