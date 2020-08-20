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عدن - ياسمين التهامي - فيديو جديد يفجر مفاجأة بشأن حقيقة “النمر الأسود” الذي ظهر في جبال وادي ضرك بالباحة.. شاهد

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements أحد الأشخاص مقطع فيديو جديد يكشف حقيقة “النمر” الأسود الذي ظهر في جبال وادي ضرك بالباحة. وتبيّن من الفيديو الجديد أن الفيديو لـ “قط” أسود وليس نمر، وهذا ما أظهر موثق المقطع بوضوح. وحضر الدفاع المدني إلى المنطقة بعد تداول الفيديو بكثافة على مواقع التواصل الاجتماعي وتأكد بالفعل أنه قط وليس نمر. وكشف الفيديو عن قيام بعض الأشخاص باستخدام الكاميرات لتقريب المسافة وتمكنوا بالفعل من تحديد “القط”. لمشاهدة الفيديو: إضغط هنـــــــــــــــا

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