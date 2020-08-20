شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن زوجة السلطان هيثم بن طارق تفاجئ الجميع بعمل غير متوقع وتقهر كل أميرات الخليج ..مافعلته اليوم أذهل كل الشعب العماني ..شاهد الفيديو والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو لطفلة عُمانية تبيع المثلجات، وهي تعبر عن فرحتها وجبر خاطرها من قبل زوجة السلطان هيثم شخصيا، بعد أن رفض بعض مشاهير السوشيال دعمها وتجاهلوا نشر منتجها.

وتقول الطفلة العمانية بالفيديو : “اليوم أحلى يوم في حياتي، اليوم حصلت على أكبر دعم حين قامت السيدة الجليلة زوجة السلطان هيثم قامت بشراء كل منتجاتي”.

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يتداول.. طفلة بائعة آيسكريم تعبر عن مدى فرحتها وسرورها، بعد أن تجاهلها بعض مشاهير السوشيال عن دعمهم لها في نشر منتجها pic.twitter.com/pURfcPmnco

— عُمان الحدث (@oman_event) August 20, 2020

وتابعت الطفلة مبتسمة: “لا أحد يأتي لي اليوم أو غداً، لقد انتهت كمية المثلجات كلها لدي”.