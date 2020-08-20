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عدن - ياسمين عبدالعظيم - يبدو أن وسائل التواصل الاجتماعي أفسدت بعض المراهقات؛ حيث ظهرت فتاة على مواقع التواصل الاجتماعي في فيديو فاضح نزع منه لباس الحياء والحشمة التي يجب أن يتحلى بها الإنسان على وجه العموم ناهيك عن بني الإسلام لاسيما الفتيات اللواتي نشأن في بيئة مسلمة محافظة. ------------------------------ شاهد آخر الأخبار الساخنة : • بفيديو جديد .. الفنانة ياسمين صبري تواصل اثارة الغرائز بجسمها المثير وحركاتها الجريئة ..شاهد • فنانه سعودية مشهورة تتخطئ كل الحدود .. ظهرت بصور فاضحة واستعرضت مناطقها الحساسة وسط ذهول الجميع ..شاهد • شاهد : فتاة سعودية تلتقط سيلفي وهي تأخذ إبرة في مكان حساس! .."فيديو" • زوجة السلطان هيثم بن طارق تفاجئ الجميع بعمل غير متوقع وتقهر كل أميرات الخليج ..مافعلته اليوم أذهل كل الشعب العماني ..شاهد الفيديو • شاهد كيف عاقب الله رامز جلال وزوجته وماذا حدث لهم بسبب برنامج "رامز مجنون رسمي" الذي بثته قناة MBC .. فيديو • فضيحة غير متوقعة للفنانة ياسمين صبري في "الجيم" .. والمفاجأة بردة فعل زوجها ابو هشيمة ..شاهد الفيديو Advertisements • في السعودية : الجن يخطفون فتاة مراهقة شديدة الجمال .. وبعد خمسة أيام أعادوها إلى أسرتها وقد تغير كل شيء ..شاهد كيف أصبح شكلها • قناة MBC تسرب فيديو صادم لفتاة محجبة شاركت في برنامج "ذا فويس" وأذهلت الجميع بجمالها الخارق ..ظهرت كأنها حورية من الجنة ولم يستطع الفنان راغب علامة ان يتمالك نفسه أمامها فحدثت الفضيحة على المسرح ..شاهد • بصورة عفوية : الفنانة منة عرفه تكشف حقيقة برنامج "رامز مجنون رسمي" وتضع قناة MBC في ورطة وموقف محرج .. شاهد • نهاية مأساوية لفنان شهير ..زوجته قتلته وشربت دمه ثم مارست الجنس مع جثته .. لن تصدق من هو الفنان ..شاهد صور وتفاصيل مرعبة • فيديو “إباحي” للسعودية فوز العتيبي وزوجها داخل شاحنة للرحلات .. مافعلوه تجاوز كل الحدود ..شاهد • تسريب صور فاضحة لأميرة خليجية وهي في وضعيات فاضحة في السيارة مع عشيقها ..شاهد ----------------------- ووفقا لموقع صدى ظهرت فتاة في صورة هزيلة وهي تقوم بضرب إبرة في مكان حساس وتلتقط فيديو سيلفي لها، وكأن ذلك أمراً اعتياديا ضاربة بتعاليم الدين الإسلامي عرض الحائط، الفيديو لقي موجة غضب عارمة بين متداوليه مطالبين بوضع أنظمة صارمة تضع حداً للمهزلة التي يمارسها بعض مستخدمي التقنية الحديثة

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