محافظ شبوة يوقع على عقد تنفيذ مشروع مبنى كلية التربية

وقع محافظ شبوة محمد صالح بن عديو، اليوم الخميس، مع مكتب قباش للمقاولات العامة، على عقد تنفيذ مشروع مبنى كلية التربية بالمحافظة جنوبي اليمن.

وتبلغ تكلفة المشروع؛ أربعمائة وخمسة وثلاثين ألف دولار من حصة مبيعات المحافظة من النفط وفق وكالة الأنباء اليمنية سبأ.

وأكد المحافظ بن عديو، على أهميته مشروع مبنى كلية التربية وإسهامه في صنع الأجيال المتعاقبة وتسليحها بالعلم والمعرفة.مشيراً إلى أنه يمثل حجر الزاوية في مشروع جامعة شبوة القادم.

وشدد بن عديو على ضرورة إنجاز المشروع في موعده المحدد والالتزام بالمواصفات والتصاميم الهندسية.

من جانبه أوضح عميد الكلية الدكتور خالد سريع، بان مشروع المبنى يتكون من طابقين، يضم حوالي تسعة عشر قاعة متنوعة الأغراض والاستخدامات، بالإضافة إلى مكاتب عمادتها وهيئاتها التعليمية ومرافق الخدمات العامة فيها.

