شكرا لبحثكم عن خبر حادثة مروعة في محافظة لحج.. الضحايا 9 أشخاص من أسرة واحدة والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة -
وقالت مصادر محلية إن 9 أشخاص من أسرة واحدة تعرضوا لحادث مروع في نقيل الربوة بمديرية يافع ما أدى إلى وفاة امرأة وإصابة 8 آخرين بينهم رب الأسرة "عبد الرقيب محسن صالح".
وأوضحت أن السيارة التي كان أفراد الأسرة على متنها انصدمت بإحدى التلال الجبال في نقيل الربوة بمنطقة ردفان.
وأشارت أنه تم نقل المصابين إلى مستشفى ردفان العام ثم إلى مدينة عدن لتلقي العلاج اللازم .
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