شكرا لبحثكم عن خبر وصول طائرة شحن إلى مطار صنعاء.. وهذا ماتحمله والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - وصول طائرة شحن إلى مطار صنعاء.. وهذا ماتحمله وصلت إلى مطار صنعاء الدولي، الأربعاء، طائرة شحن، تابعة للجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي.

Advertisements وقالت وكالة سبأ بنسختها الخاضعة لسيطرة الحوثيين، إن الطائرة تحمل على متنها 14 طنا من المستلزمات الطبية والصحية. وتأتي هذه المساعدات ضمن الجهود الدولية الرامية إلى مكافحة فيروس كورونا في البلاد، التي تعاني انهيارا كبيرا في القطاع الصحي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وصول طائرة شحن إلى مطار صنعاء.. وهذا ماتحمله لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.