شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الوطني يفشل «أخطر هجوم» حوثي على مأرب.. ويعتقل قيادات من العيار الثقيل.. وهذا مصير «ابوعلي الحاكم» والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - افشلت قوات الجيش الوطني اخطر هجوم حوثي على مأربوذلك بحسب ما ذكر المركز الاعلامي .

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وقالت المصادر إن المعارك في محافظة مأرب استمرت في أكثر من جهة حيث يهاجم الحوثيون بقوة بشرية ضخمة منذ أيام.

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ويوم الثلاثاء، قال مصدر عسكري لوسائل إعلام تابعة للحكومة إن عشرات الحوثيين استسلموا للجيش اليمني بعد محاصرتهم في جبهة المخدرة غربي مديرية صرواح بمحافظة مأرب.

وتقاتل القوات الحكومية في صرواح بتعزيزات من قبائل مأرب.

وقال مصدر عسكري إن الحوثيين يحاولون الوصول إلى محافظة مأرب من ثلاث جهات الأولى في صرواح والثانية من محافظة البيضاء، والثالثة من محافظة الجوف.

الى ذلك ذكرت وسائل اعلام تابعها البلاد نت ان قوات الامن بمحافظة مأرب نفذت عملية نوعية، الثلاثاء، وألقت القبض على قيادات عسكرية حوثية في مدينة مأرب.

وأشارت الى أن القادة الحوثيين كانو بصحبة زينبيات، يدعون بأنهن عوائل، وقاموا بتغيير هوياتهم ببطائق شخصية وعائلية مزورة للتمويه.