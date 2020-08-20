شكرا لبحثكم عن خبر شاب فقير ومعدم من أبناء محافظة اب يعثر فجأة على عشرة مليون ريال.. والمفاجأة في ردة فعله؟ والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة -

شاب من ابناء من محافظة اب اصبح حديث الساعة والمقيل في المدينة المحافظات المجاورة نظير أمانته وموقفه الكريم الذي سطره بعد عثوره على مبلغ مالي كبير وغير متوقع .



Advertisements

وتفصيلاً ووفق مصادر يمن فويس للأنباء فقد عثر الشاب الفقير والذي يعول أسرته من خلال عمله كسائق دراجة نارية ويدعى سفيان عبد الكريم احمد ردمان من عزلة الأهمول بقرية القحاطن مديرية فرع العدين عثر على على مبلغ مالي كبير اثناء عمله على دراجته .

الشاب الذي عثر على المبلغ في طريق الثلث بني احمد اليوم الاربعاء، كان داخل كيس قدره 10.000.000 عشرة مليون ريال , بادر إلى الاعلان عن ما تم العثور عليه حتى وجد صاحب المبلغ .

وطبقا للمصادر أن الرجل كاد يطير من الفرح عند العثور على ماله وبادر الشاب سفيان بمكافأة مالية نظير أمانته غير أن الشاب رفض رفضا قاطعا اخذ اي مكافأة وعندما اصر الرجل تم الاتفاق أن تخصص المكافأة لاصلاح الطريق المؤدية إلى قريته .