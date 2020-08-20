شكرا لبحثكم عن خبر صحفية يمنية شهيرة كانت مقربة من الراحل صالح تعلن موقفها من السلام والتطبيع والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - صحفية يمنية شهيرة كانت مقربة من الراحل صالح تعلن موقفها من السلام والتطبيع غردت الصحفية اليمنية الشهيرة رحمة حجيرة والتي كانت مقربة من الرئيس الراحل صالح على صفحتها في تويتر عن السلام مع اسرائيل بالقول ‏‎لا والف لا ولن يتم سلام حقيقي الا باعلان دولة فلسطينية مستقلة ..ومادون ذلك تضييع للوقت والجهود .. وخاطبة الكيان المحتل ماذا يعني انكسار الحكام لكم والشعوب تمقتكم!

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