شكرا لبحثكم عن خبر تظاهرة الكترونية يطلقها إعلاميون وناشطون يمنيون تنديداً بجريمة قنص طفلة الماء بتعز والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - يطلق إعلاميون وناشطون يمنيون الليلة الساعة7مساءً تظاهرالكتروني على مواقع التواصل الاجتماعي تنديداًبالجريمةالشنعاء التي ارتكبهاقناصي مليشيا الحوثي بحق طفلةالماء. ودعوا كافة وسائل الإعلام والناشطين على مواقع التواصل الإجتماعي التفاعل مع هذه الحملةتحت هتشاق .

‎#الحوثي_يقنص_طفله_الماء

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