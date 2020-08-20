عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 20 أغسطس 2020

إب - الخليج 365

عثر مواطنون، على جثماني طفل وشقيقته، بعد يوم من اختطافهما من قبل مسلحين، في إحدى البلدات بمحافظة إب، وسط اليمن، في ظل فوضى أمنية عارمة تشهدها المحافظة الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي.

مصادر محلية أكدت أن مواطنين عثروا على جثمان الطفل "رعد الزنداني" 12 عام، مساء الأحد، فيما عثروا بعدها بساعات على جثمان شقيقته "هنادي الزنداني" 17 عام، في منطقة عياد غرب مدينة إب.

وينتمي الضحايا إلى منطقة "المشاعبة" بعزلة المعشار بمديرية جبلة. في الوقت الذي لاتزال ملابسات الاختطاف والقتل يلفها الغموض فيما تشير مصادر لخلافات أسرية تقف وراء الجريمة.

وتشهد محافظة إب الخاضعة لسيطرة المليشيا الحوثية، فوضى أمنية عارمة زادت معها حدة الجريمة والقتل والنهب والسطو على ممتلكات المواطنين ومصادرة الحقوق والحريات العامة والخاصة.

إب..العثور على جثمان طفل وفتاة قتيلان بعد خطفهما وسط فوضى أمنية

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إب - الخليج 365

عثر مواطنون، على جثماني طفل وشقيقته، بعد يوم من اختطافهما من قبل مسلحين، في إحدى البلدات بمحافظة إب، وسط اليمن، في ظل فوضى أمنية عارمة تشهدها المحافظة الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي.

مصادر محلية أكدت أن مواطنين عثروا على جثمان الطفل "رعد الزنداني" 12 عام، مساء الأحد، فيما عثروا بعدها بساعات على جثمان شقيقته "هنادي الزنداني" 17 عام، في منطقة عياد غرب مدينة إب.

وينتمي الضحايا إلى منطقة "المشاعبة" بعزلة المعشار بمديرية جبلة. في الوقت الذي لاتزال ملابسات الاختطاف والقتل يلفها الغموض فيما تشير مصادر لخلافات أسرية تقف وراء الجريمة.

وتشهد محافظة إب الخاضعة لسيطرة المليشيا الحوثية، فوضى أمنية عارمة زادت معها حدة الجريمة والقتل والنهب والسطو على ممتلكات المواطنين ومصادرة الحقوق والحريات العامة والخاصة.