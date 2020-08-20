شبوة .. التوقيع على عقد تنفيذ مشروع مبنى كلية التربية بالمحافظة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - وقع محافظ شبوة محمد صالح بن عديو، اليوم، مع مكتب قباش للمقاولات العامة ،على عقد تنفيذ مشروع مبنى كلية التربية بالمحافظة والبالغ تكلفته أربعمائة وخمسة وثلاثين ألف دولار من حصة مبيعات المحافظة من النفط. واكد المحافظ بن عديو، على أهميته مشروع مبنى كلية التربية واسهامه في صنع الأجيال المتعاقبة وتسليحها بالعلم والمعرفة..مشيراً الى أنه يمثل حجر الزاوية في مشروع جامعة شبوة القادم..مشدداً على ضرورة إنجاز المشروع في موعده المحدد والالتزام بالمواصفات والتصاميم الهندسية. من جانبه أوضح عميد الكلية الدكتور خالد سريع، بان مشروع المبنى يتكون من طابقين، يضم حوالي تسعة عشر قاعة متنوعة الأغراض والاستخدامات، بالإضافة الى مكاتب عمادتها وهيئاتها التعليمية ومرافق الخدمات العامة فيها.



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